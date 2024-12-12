Sabancı Üniversitesi “Vision of Sakıp Sabancı Projesi” 6. ödülünü aldı

Sabancı Üniversitesi, Avrupa’nın en prestijli “Pazarlama İletişimi” ödül programlarından European Excellence Awards’da ödüle layık görüldü. Türkiye’deki farklı ödül programlarından bugüne kadar 5 ödül kazanan proje, Uluslararası European Excellence Awards ile 6’ncı kez ödüllendirilmiş oldu.

3 kategoride birden aday gösterilen 2 markadan biri oldu

Avrupa’daki iletişim profesyonellerinin kendi alanlarındaki olağanüstü başarılarını onurlandırmak için oluşturulan uluslararası European Excellence Awards, 2007 yılından bu yana Avrupa Birliği tarafından tanınan ve ortaklaşa finanse edilen bir ödül programı. Programda, 35 ülkeden gelen 1000’e yakın proje, 61 kategoride; ‘strateji, yenilik ve yaratıcılık, uygulama, sonuçlar ve verimlilik’ kriterlerine göre değerlendirildi. Yapay zekâ alt yapısının, özelleştirilmiş bir ses modeliyle birleştirildiği Vision of Sakıp Sabancı projesi, 2024 European Excellence Awards kapsamında, tüm katılımcılar arasında 3 kategoride birden aday gösterilen 2 markadan biri oldu.

Chatbot’un yarattığı başarının altını çizerek yapay zekanın günümüzde hayatımızın pek çok alanında çığır açan projelere olanak sağladığını belirten Melisa Sabancı Tapan, “Biz de bu olanaklardan faydalanarak Sakıp Sabancı’nın düşünsel mirasını, değerlerini, öğretilerini ve vizyonunu geleceğe taşıyan bu projeyi gerçekleştirdik. Proje ile bir yandan teknolojinin sunduğu olanakları keşfederken bir yandan sevgili dedeme bu denli yakın olabilmek benim için derin anlamlar taşıyan, son derece heyecan verici bir deneyimdi. Projenin, özünde dedemin fikir ve söylemleriyle birebir örtüştüğünü ve dedemin ileri görüşlülüğünün bir yansıması olduğunu düşünüyorum. O her fırsatta insana değer vermenin önemini vurgular, birlikten güç doğacağını savunurdu. Bu model de kolektif bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıktı ve gelişmeye devam ediyor. Global arenada aldığımız bu ödüller de doğru yolda olduğumuzu tescilliyor” dedi.

Türkiye’de ilk, dünyada sayılı örneklerden biri

2024 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ve 20. Yıl Anma Töreni için hazırlanan Vision of Sakıp Sabancı projesi, yapay zekânın geçmişten günümüze miras aktarımı ve veri kullanımı alanlarında yenilikçi bir uygulama olarak Türkiye’de bir ilk, dünyada ise sayılı örneklerden biri oldu. Proje kapsamında yapay zekâ; Sakıp Sabancı'nın düşünce ve vizyonunu modern dünyaya taşıyarak, onunla dijital ortamda etkileşim kurdu. Böylece, geleneksel miras aktarımındaki pasifliği ortadan kaldırarak, interaktif bir deneyim sundu.

Sakıp Sabancı gibi iş dünyasına, topluma, eğitime yönelik kapsamlı çalışmalara önderlik etmiş, yol gösterici ve vizyoner bir iş insanının düşüncelerinden yaşıyor gibi faydalanabilmek, projenin öne çıkan en önemli unsurlarından oldu. Proje, Sakıp Sabancı'nın tüm yaşamı boyunca oluşmuş; sesli, görsel ve yazılı arşivlerinden toplanan verilerin aylar süren titiz bir çalışma sonucu işlenmesiyle hayata geçirildi.