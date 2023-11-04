ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye'ye geleceği tarih netleşti
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Bakan Anthony Blinken’ın pazartesi günü Türkiye’ye geleceğini ve Ankara’da görüşmeler gerçekleştireceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’ın İsrail-Filistin çatışması nedeniyle gerçekleştireceği Ortadoğu ziyareti sırasında Türkiye’ye geleceği açıklandı.
Reuters’ın haberine göre; ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Blinken’ın pazartesi günü görüşmeler gerçekleştirmek üzere Ankara’ya gideceğini duyurdu.
Programında Türkiye yoktu
Anadolu Ajansı'nın (AA) 1 Kasım tarihli haberinde, "Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, 5 Kasım'da Türkiye'yi ziyaret edecek" denilmişti.
Bundan bir gün sonra yayınlanan Blinken'ın programında, sırasıyla İsrail, Ürdün, Japonya, Güney Kore ve Hindistan’ı ziyaret edeceği belirtişmiş, programda Türkiye yer almamıştı.
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Danışmanı Derek Chollet'in Türkiye'yi ziyaret edeceği duyurulmuştu.