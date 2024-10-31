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İspanya, FEINDEF Fuarı'ndan İsrail'i çıkardı

İspanya Savunma Bakanlığı, 2025 yılında Madrid'de düzenlenecek 4. Savunma ve Güvenlik Uluslararası Fuarı'na (FEINDEF) İsrail ve İsrailli şirketlerin katılımlarına izin verilmeyeceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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İspanya, FEINDEF Fuarı'ndan İsrail'i çıkardı
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Savunma Bakanlığı Devlet Sekreteri Amparo Valcarce, yaptığı açıklamada, "FEINDEF'e, İsrail'den ya da herhangi bir İsrailli şirketten kurumsal katılım olmayacak. İspanya, Filistin ve Lübnan'da barış ve güvenliğe kendini adamıştır ve uluslararası insani hukuka saygı göstermektedir. FEINDEF buna kayıtsız kalamaz." ifadelerini kullandı.

İspanya'nın en büyük savunma fuarı olan FEINDEF'den İsrail'in çıkarılması kararının arkasında, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında ve Lübnan'daki saldırılarını protesto etmenin yanı sıra aralarında İspanyolların da olduğu uluslararası bir grubun, Batı Şeria'da bulundukları sırada İsrailli askerlerin saldırısına uğramasının da bulunduğu belirtildi.

FEINDEF'e 400'den fazla firma katılacak

Dünyanın en önemli ilk 10 savunma fuarından biri olduğu kaydedilen FEINDEF'e 400'den fazla firmanın katılacağı açıklandı.

Fuar, 12-14 Mayıs tarihlerinde Madrid'de düzenlenecek.

Batı Şeria'ya giden uluslararası delegasyonda, eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau ve Avrupa Parlamentosu Milletvekili Jaume Asens de yer alırken, İsrail askerleri, zeytin toplamak için bölgede bulunan Filistinlilere eşlik eden gruba göz yaşartıcı bomba atarak saldırmıştı.

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