ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan flaş açıklama: Trump savaşların sona ermesini istiyor
Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesinde kritik görüşme İstanbul’da yapılacak. Görüşme öncesi ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’dan flaş açıklama geldi. Rubio, “Trump savaşların sona ermesini istiyor” dedi.
Türkiye'nin ev sahipliğinde yapılacak olan Ukrayna-Rusya barış müzakereleri için gözler İstanbul’daki kritik zirvede olacak. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, görüşmeye ilişkin açıklamasında "ilerleme görmek istiyoruz" dedi.
"Trump savaşların sona ermesini istiyor"
Rubio, "Trump savaşların sona ermesini istiyor ve bunu umuyor. (İstanbul barış müzakereleri) Ne olacağını göreceğiz, ancak ilerleme görmek istiyoruz" ifadelerine yer verdi.
Görüşme saat 10.00'da başlayacak!
Rus haber ajansı TASS, görüşmelerin saat 10.00'da Dolmabahçe'de başlayacağını duyurdu.