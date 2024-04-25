ABD doğruladı: Balistik füzeler Ukrayna'ya gizlice teslim edildi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Patel, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Ordu Taktik Füze Sistemi (ATACMS) olarak bilinen uzun menzilli füzelerin teslimatının yapıldığını fakat Ukrayna'nın talebi üzerine sevkiyatı duyurmadıklarını belirtti.

Biden'ın şubatta Ukrayna'ya ATACMS gönderilmesi talimatını verdiğini aktaran Patel, füzelerin martta açıklanan askeri yardım paketinin parçası olarak gönderilmeye başlandığını ve bu ay Ukrayna'ya ulaştığını belirtti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da gazetecilere yaptığı açıklamada, teslimatların "Rusya'nın Kuzey Kore'den balistik füze satın alıp Ukrayna'ya karşı kullanmasının ve sivil altyapıya yönelik saldırıların artmasının" ardından yapıldığını ifade etti.

ATACMS füzelerinin yaklaşık 300 kilometre mesafedeki hedefleri vurma kapasitesine sahip olduğu biliniyor.

ABD yönetimi, 12 Mart'ta Kiev'e 300 milyon dolarlık "acil askeri destek" paketi göndereceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Biden, dün Ukrayna için 61 milyar dolarlık askeri yardım paketini imzalamasının ardından Kiev'e derhal yardımları göndermeye başlayacaklarını belirtmişti.

Husilere ait bir gemisavar balistik füzeyi hedef aldığını duyurdu

ABD, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolünde bulunan bölgelerden ateşlenen bir gemisavar balistik füzeyi ve dört insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) X sosyal medya hesabından, dün Husi kontrolündeki bölgelerden ateşlenen gemisavar balistik füzeye ilişkin açıklama yaptı.

Gemisavar balistik füzenin düşürüldüğü belirtilen açıklamada, ayrıca dört İHA'nın da hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, bu faaliyetlerin seyrüsefer özgürlüğünü korumak ve uluslararası suları ABD, koalisyon ve ticaret gemileri için daha güvenli hale getirmek amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenliyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.