Prof. Dr. Tarkan Zengin hesapladı: Memur ve emekliye ne kadar zam verilecek?

Milyonlarca memur ve emekli, temmuz ayında yapılacak maaş zamlarını merakla bekliyor. Nisan ayında açıklanan enflasyon verileri, 4 aylık dönem için zam oranlarını büyük ölçüde belirledi. Haziran enflasyonuyla birlikte 6 aylık zam oranı kesinleşecek ve memur ile emekli maaşları güncellenecek.

Mayıs ve haziran da eklenecek

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, TRT Haber'e verdiği demeçte, 7. Dönem toplu sözleşmesine göre enflasyon farkının hesaplandığını belirtti. Nisan ayında gerçekleşen yüzde 3,18'lik aylık enflasyon verisiyle, memur ve memur emeklilerinin 4 aylık zam oranı yüzde 13,56 olarak hesaplandı. Zengin, mayıs ve haziran aylarında gerçekleşecek TÜFE oranlarının bu orana ekleneceğini ifade etti.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise, yılda iki kez, Ocak ve Temmuz aylarında gerçekleşen TÜFE oranına göre maaşlarında artış görüyorlar. İlk dört ay için bu oran yüzde 18,72 olarak belirlendi ve bu orana, mayıs ve haziran aylarında gerçekleşecek enflasyon verileri de eklenecek.

Temmuz ayı itibarıyla memur ve emeklilerin maaşları, enflasyon verilerine göre güncellenecek. Yeni zam oranları, ekonomik koşulların yanı sıra milyonlarca vatandaşın bütçesini de doğrudan etkileyecek. Haziran ayında açıklanacak son enflasyon verileri, bu oranların son şeklini verecek.