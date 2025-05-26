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ABD'nin Carolina eyaletinde silahlı saldırı! 11 kişi yaralandı

ABD'nin Carolina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Merkezi
AA
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ABD'nin Carolina eyaletinde silahlı saldırı! 11 kişi yaralandı
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ABD'nin Carolina eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaralandı.

Horry Bölgesi Polis Departmanı tarafından yapılan açıklamada, eyaletin Little River bölgesinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralanırken, saldırının nedenine ya da olası şüphelilerine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

"Yaralılar hastabelere sevk edildi"

Açıklamada, yaralıların hastanelere sevk edildiği, yaralı sayısının ilerleyen saatlerde artabileceği ifade edildi.

Polis olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

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