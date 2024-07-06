ABD'nin nükleer füze programının maliyeti 65 milyar dolar arttı

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski nükleer füzeleri yenilemek için başlattığı programda maliyet yükseliyor.

Reuters’ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, ABD'de Hava Kuvvetleri'nin eskiyen nükleer füzeleri yenileme programının maliyeti 95,8 milyar dolardan 160 milyar dolara çıktı. Bu durumun diğer önemli modernizasyon planlarına yönelik fonların kesilmesi anlamına gelebilir.

Sentinel kıtalararası balistik füze (ICBM) programı olarak adlandırılan proje, Northrop Grumman Corp tarafından yönetiliyor ve eskiyen Minuteman III füzelerinin yerini almayı amaçlıyor.

ABD'li bir yetkili, bir sektör yöneticisi ve üst düzey bir görevliye dayandırılan bilgilere göre, son fiyat etiketi 2020 maliyet tahmininden bu yana yaklaşık 65 milyar dolar arttı.

Bir başka sektör yöneticisi de bunun Pentagon'u projenin kapsamını veya zaman çerçevesini küçültmeye zorlayabileceğini söyledi.

Pentagon'un inşaat ve programda değişiklik yapmayı değerlendirdiği yeni fiyat etiketinin yaklaşık 141 milyar dolar olduğu ortaya atılmıştı.

Yeni bir maliyet tahmini verilmesi bekleniyor

Northrop Grumman ve Pentagon yorum yapmayı reddetti. Ancak Pentagon, önümüzdeki günlerde yeni bir maliyet tahmini vermeyi beklediğini söyledi.

Yeni Sentinel maliyet tahmini, Hava Kuvvetleri'nin ocak ayında kamuoyuna duyurduğu "en az" 131 milyar dolarlık artışı geride bırakıyor.

Hava Kuvvetleri liderleri, Sentinel'in Amerika'nın nükleer caydırıcılığını sürdürmesi için hayati önem taşıdığını savunuyor. Reuters'ın gördüğü belgelere göre Pentagon, sektörden mevcut Minuteman III füzeleri için bir hizmet ömrü uzatma programı adına maliyet tahminleri istedi.

İki kaynağa göre artan maliyet tahminleri, Yeni Nesil Hava Hakimiyeti savaş uçağı programı gibi Hava Kuvvetleri'nin diğer öncelikleri üzerinde baskı yaratıyor.