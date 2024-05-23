Almanya'dan Netanyahu'nun tutuklanma talebiyle ilgili açıklama: UCM kararını uygularız

Almanya hükümeti, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı vermesi durumunda hükme uyacaklarını açıkladı. İsrail ise Berlin’den UCM kararına uyulmamasını istedi.

Euronews'in haberine göre Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Sözcüsü Steffen Hebestreit'e, Alman hükümetinin savaş suçları nedeniyle Netanyahu hakkında yapılan tutuklama başvurusunu hatırlatarak çıkacak kararı uygulayıp uygulamayacakları soruldu.

Almanya'ya gelmesi halinde Netanyahu'nun tutuklanacağını kaydeden Hebestreit, bu soruyu "Elbette. Evet, biz kanunlara uyarız." ifadeleriyle yanıtladı.

İsrail'in Berlin Büyükelçisi Ron Prosor, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Alman hükümetine UCM’nin girişimini reddetmesini istedi.

UCM'nin İsrail ve Hamas liderleri aleyhindeki başvurusunda süreç nasıl işleyecek?

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Karim Khan, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında “insanlığa karşı suç işlemeleri ve savaş suçlusu oldukları” gerekçesiyle yakalama kararı başvurusunda bulundu. Başsavcı Han, İsrailli yetkililere ek olarak Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas’ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları’nın lideri Muhammed ed-Dayf hakkında da başvuruda bulundu.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.