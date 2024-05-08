AstraZeneca, Covid-19 aşısını küresel çapta geri çekti

İlaç devi AstraZeneca, COVID-19 aşısının artık üretilmediğini ve tedarik edilmediğini bildirdi.

Şubat ayında AstraZeneca, aşının tehlikeli yan etkilere neden olabileceğini ilk kez yasal belgelerde kabul etti. Aşının geri çekilmesine ilişkin başvuru 5 Mart'ta yapıldı ve 7 Mayıs günü yürürlüğe girdi.

Aşının yan etkileri, Birleşik Krallık'ta en az 81 ölüm ve birkaç yüz ciddi yaralanma ile ilişkilendirildi. Geçtiğimiz yıl AstraZeneca'ya, aşıyı alan bir kadının Mart 2021'de hayatını kaybetmesinin ardından İngiltere'de dava açıldı.

AstraZeneca, "Çok çeşitli Covid-19 aşıları geliştirildiğinden, mevcut güncellenmiş aşılarda fazlalık var" dedi ve bunun artık üretilmeyen veya tedarik edilmeyen Vaxzevria'ya olan talepte düşüşe yol açtığını da sözlerine ekledi.