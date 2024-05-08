65 ülkeden deniz severler milyonluk tekneler için İzmir’e geldi

Türkiye’nin 33 farklı şehrinden ve Almanya’dan Macaristan’a, Rusya’dan Körfez ülkelerine kadar 65 ülkeden ziyaretçi ağırlayan fuarda, çok sayıda tekne ve ekipmanın satışı da gerçekleştirildi.

İzmir’de, 1-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında bu yıl ikinci kez düzenlen MAST İzmir Boat Show-Tekne, Tekne Ekipmanları ve Deniz Aksesuarları Fuarı’nı 21 binden fazla kişi ziyaret etti. Fuarda; boyları 3 ile 16 metre arasında değişen yerli-yabancı 300’den fazla tekne sergilenirken, çok sayıda tekne ve ekipman da fuar daha bitmeden satıldı. Fiyatları 150 bin TL ile 20 milyon TL arasında değişen teknelerin görücüye çıktığı fuar; Türkiye’nin 33 farklı şehrinden ve Almanya’dan Macaristan’a, Rusya’dan Körfez ülkelerine kadar 65 ülkeden ziyaretçi ağırladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, İZFAŞ ve ED Fuarcılık ortaklığında düzenlenen motoryat, yelkenli, trawler, sürat tekneleri, son teknoloji botlar, ekipman ve aksesuarların sergilendiği fuarda, yerli ve yabancı konuklar satış ve iş anlaşmaları için görüşmeler de gerçekleştirdi. Üretimde dünyada ilk üç ülke arasında yer alan ve dünyanın birçok noktasından talep gören Türkiye’nin, fuarla birlikte sektördeki iş hacminin artması hedeflenirken, aynı zamanda fuar sayesinde İzmir ekonomisine de ciddi katkı sağlandı.

İkinci yılında yüzde 50 büyüdü

İkinci yılında yüzde 50 büyüyen ve sektöre yön veren bir platform olmayı hedefleyen MAST İzmir Boat Show, son trendleri ve yenilikleri yakından takip eden deniz tutkunları için bir buluşma noktası oldu. Fuarİzmir’deki B ve C hollerinde düzenlenen MAST İzmir Boat Show, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), İzmir Ticaret Odası (İZTO), Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO), Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO), Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği (GİSBİR), Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED), İzmir Tekne İmalatçıları ve Tedarikçileri Dayanışma Derneği (TEKİMDER), TMMOB Gemi Mühendisleri Odası (GMO) tarafından destekleniyor.