Azerbaycan ve Ermenistan arasında gerilimi tırmandıran gelişme

Azerbaycan-Ermenistan sınırında gerginlik son 24 saatte yeniden tırmandı. Ermenistan, Azerbaycan tarafından açılan ateşte dört askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Azerbaycan ise bunun Ermeni güçlerinin "provokasyonuna" yanıt olduğunu ifade etti.

Ermenistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin güneyindeki Sünik bölgesinde bulunan Nerkin And köyü yakınlarındaki askeri mevzilere bugün Azeri güçlerince ateş açıldığı belirtildi. Bakanlık, olayda dört Ermenistan askerinin öldüğünü, bir askerin de yaralandığını duyurdu.

Provakasyon iddiası

Olayın ardından Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti tarafından yayımlanan açıklamada, açılan ateş Ermeni askerlerinin "provokasyonuna" verilen bir "karşılık" olarak tanımlandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı dün Tovuz bölgesindeki Kollukışlak köyü yakınlarındaki Azeri mevzilerine iki kez ateş açıldığını ve bir askerin yaralandığını açıklamıştı.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti, Nerkin And'a yaklaşık 300 kilometre uzaklıktaki sınır bölgesinde yaşanan bu olaydan sonraki "provokasyonlara" artık "daha ciddi ve kararlı önlemlerle" karşılık verileceğini belirtirken, "Olaydan tamamen Ermenistan'daki askeri ve siyasi liderlik sorumludur" açıklamasında bulundu.

Ermenistan Savunma Bakanlığı ise Azeri mevzilerine Ermeni askerlerce ateş açıldığı yönündeki açıklamanın gerçeği yansıtmadığını belirterek Bakü'yü yalanladı.

Sınır hattı bir süredir sessizdi

Sınırdaki gerginlik, İlham Aliyev'in beşinci kez üst üste Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilmesinden birkaç gün sonra yaşandı.

Azerbaycan-Ermenistan sınır hattı, iki ülke arasından 30 yılı aşkın süre gerginliğe neden olan Dağlık Karabağ'ın kontrolü Eylül 2023'te tamamen Bakü'nün kontrolüne geçtiğinden beri ciddi bir çatışmaya sahne olmamıştı.

Uluslararası alanda Azeri toprağı olarak kabul edilen ancak 1990'lardan itibaren ayrılıkçı Ermeniler tarafından yönetilen Dağlık Karabağ'ın yeniden Azerbaycan'ın eline geçmesinin ardından bölgede yaşayan yaklaşık 120 bin Ermeni'nin neredeyse tamamı Ermenistan'a sığınmıştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki savaşın resmen bitirilmesi için gerçekleştirilen barış görüşmelerinde şu ana dek sonuç alınamazken her iki taraf da birbirini diplomatik süreci sabote etmekle suçlamıştı.