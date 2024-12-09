Biden: Esad rejiminin düşmesi Suriye halkı için bir fırsat

ABD Başkanı Biden, Suriye halkı ve tüm bölge için yeni fırsatların doğduğunu belirterek, ABD’nin geleceğe yönelik izleyecekleri yola ilişkin açıklama yaptı.

"Esad rejiminden bağımsız, egemen bir Suriye'ye geçiş sağlayacağız"

Öncelikle, Birleşmiş Milletler öncülüğündeki süreç dahil olmak üzere Suriyeli gruplarla işbirliği yaparak, Esad rejiminden bağımsız, egemen bir Suriye'ye geçişi sağlayacaklarını söyleyen Biden, şunları ifade etti:

“İkincisi, doğu Suriye'de istikrarın sağlanmasına yardımcı olacağız, personelimizi her türlü tehdide karşı koruyacağız. IŞİD'e karşı misyonumuzu sürdüreceğiz. Üçüncüsü, bu geçiş döneminde Suriye'den herhangi bir tehdit doğması halinde Ürdün, Lübnan, Irak ve İsrail de dahil olmak üzere Suriye'nin komşularını destekleyeceğiz. Son olarak uyanık kalacağız.”

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise konuya ilişkin “14 yıllık çatışmanın ardından Suriye halkı nihayet umutlanmak için bir nedene sahip. Amerika Birleşik Devletleri, kapsayıcı bir Suriye liderliğindeki süreçle hesap verebilir bir Suriye hükümetine barışçıl bir güç geçişini güçlü bir şekilde destekliyor.” dedi.