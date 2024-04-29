Blinken'dan Hamas'a acil ateşkes çağrısı

İsrail Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara harekâtı hazırlığını sürdürürken, ara bulucular ateşkes anlaşmasına yönelik çabaları hızlandırdılar. Hamas heyetinin, Kahire'de Katarlı ve Mısırlı müzakerecilerle ateşkese yönelik görüşmeler yapması bekleniyor.

Görüşmelerle ilgili bilgi sahibi kaynak Hamas'ın Gazze'de aşamalı ateşkese yönelik İsrail'in Cumartesi günü sunduğu son teklife yanıt vermesinin beklendiğini söyledi.

Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun özel toplantısında konuşan Blinken, "Hamas'ın önünde İsrail'in sunduğu olağanüstü derecede cömert bir teklif var" dedi.

Blinken "Gazze halkı ile ateşkes arasındaki tek şey Hamas. Bir karar vermek zorundalar ve hızlı karar vermeleri gerekiyor.Doğru kararı vereceklerini umuyorum" dedi.

Konuya yakın bir kaynak, bu teklif kapsamında İsrail'deki cezaevlerinde tutulan Filistinliler karşılığında sayıları 40'ın altında olan rehinelerin salınmasının kabul edilmesine yönelik bir anlaşmanın ve Hamas'ın kalıcı ateşkes talebi karşısında İsrail'in "uzun süreli bir sükûnet dönemine" ilişkin sunduğu bir teklifin bulunduğunu söyledi.

Blinken, geçen yıl Ekim ayında Gazze'deki savaşın başlamasından bu yana Orta Doğu'ya birçok kez ziyaret düzenledi.

Blinken, ABD'nin İsrail'in Refah'a yönelik kara harekatını, sivillerin zarar görmemesini sağlayacak bir planı olmadığı sürece destekleyemeyeceğini tekrarladı.