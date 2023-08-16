Bulgar işadamı 3. suikast girişimini atlatamadı

2005 ve 2012 yıllarında iki kez suikasta uğrayan Petrov, bugün Sofya'nın lüks Dragalevtzi semtinde dolaşırken, kimliği belirsiz kişilerce tüfekle vurularak öldürüldü.

Saldırıda Petrov'un iş ortağı olduğu tahmin edilen bir kadın da ağır yaralandı.

Bulgaristan basınında, yıllardır ülkede bu tür bir cinayetin işlenmediği, olayın, 1989 yılında yıkılan eski komünist rejimi izleyen ilk yıllarda mafya hesaplaşmalarının yaşandığı dönemi anımsattığı yorumları yapıldı.

Polis ve savcılık cinayetle ilgili çok yönlü soruşturma başlatırken, Sofya'nın sokaklarında ve giriş çıkışlarında güvenlik önlemleri artırıldı.

Eski bir terörle mücadele danışmanıydı

Eski bir komando olan Petrov, komünizm döneminde siyasi polisin ajanı olarak görev yaptı.

Petrov, demokrasiye geçişin ilk yıllarında İçişleri Bakanlığındaki görevinden istifa ederek özel sektöre geçti.

2010'da 13 sanık ile suç örgütü üyeliğinden yargılanan Petrov, savcılığın "Ahtapot" adını verdiği davadan beraat etti. Petrov daha sonra devlete karşı açtığı tazminat davasını kazandı.

Daha sonra ülkenin en büyük sigorta şirketlerinden birine sahip olan Petrov, bir süre Devlet Milli Güvenlik Ajansı'na (DANS) terörle mücadele alanında danışmanlık yaptı.

Petrov ayrıca Sofya'daki Ulusal İktisat Üniversitesi'nde (UNSS) Milli ve Korporatif Güvenlik kürsüsünde okutmanlık yaptı.

Bulgaristan'ın üst düzey siyasi ve adalet çevreleriyle de yakın ilişkileri bulunduğu öne sürülen Petrov, iş dünyasında ticari girişimleriyle öne çıkmış isimlerden biriydi.