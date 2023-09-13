Çin, 28 uçakla Tayvan hava savunma sahasını ihlal etti

Tayvan Savunma Bakanlığı, bu sabah hava savunma bölgesinde Çin hava kuvvetlerine ait 28 uçağın tespit edildiğini duyurdu ve bunun Pekin'in düzenli tacizlerinin bir parçası olduğunu söyledi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, aralarında J-10 avcı uçaklarının da bulunduğu Çin savaş uçaklarının adanın hava savunma tanımlama bölgesinin güneybatı köşesine doğru uçtuklarını açıkladı. Bakanlık, Çin uçaklarından bazılarının Pasifik'teki Çin uçak gemisi Shandong ile tatbikat yapmak üzere Bashi Kanalı'nı geçtiğini de belirtti.

Tayvan kuvvetlerinin durumu izlediğini belirten Savunma Bakanlığı, hava savunma sistemlerini devreye sokulduğunu da vurguladı.