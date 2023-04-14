Çin Savunma Bakanı, Rusya'yı ziyaret edecek

TASS tarafından yayımlanan bir habere göre Çin Savunma Bakanı Li Shangfu, 16-19 Nisan tarihleri arasında Rusya'yı ziyaret edecek.

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tan Kefei tarafından yapılan bir açıklamada, Çin Savunma Bakanı Li Shangfu'nun 16-19 Nisan tarihlerinde Rusya'yı ziyaret edeceği belirtildi.

WeChat sosyal medya platformunda bakanlığın resmi sayfasından yapılan açıklamada, "Li Shangfu, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun davetlisi olarak 16-19 Nisan tarihlerinde Rusya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştirecek" dedi.

Tan Kefei yaptığı açıklamada, son yıllarda Çin ve Rusya ordularının iki ülke liderlerinin rehberliğinde yüksek düzeyde ilişkiler sürdürdüğünü ifade ederek, Çin ve Rusya'nın stratejik diyaloğunu sürdürdüğünü ve beraber ortak tatbikat yaptıklarını söyledi.