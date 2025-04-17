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Çin’deki okul servisi saldırısının faili idam edildi

Çin’deki bir Japon okulunun servis aracına bıçaklı saldırı düzenleyerek 1 kişiyi öldüren ve bir kadın ile çocuğunu yaralayan mahkum idam edildi.

Haber Merkezi
İHA
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Çin’deki okul servisi saldırısının faili idam edildi
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Çin’in doğusundaki Suzhou kentinde bir Japon okulunun servis aracına yönelik gerçekleştirilen bıçaklı saldırı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Japon basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, bir Çinli servis görevlisini öldürüp Japon bir anne ile çocuğunu yaraladığı gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılan Zhou Jiasheng adlı mahkum idam edildi.

Çin Dışişleri Bakanlığı’nın dün Pekin’deki Japonya Büyükelçiliği’ne idam cezasının infaz edildiğine dair bilgi verdiği aktarıldı.

Geçen yıl da bir fail idam cezasına çarptırılmıştı

Geçtiğimiz yıl haziran ayında, Çin’in Suzhou kentindeki bir Japon okulunun servisine yönelik bıçaklı saldırı yapılmıştı.

Olayda, Japon bir anne ile çocuğu yaralanırken, onları 52 yaşındaki erkek saldırgandan korumaya çalışan Çinli servis görevlisi hayatını kaybetmişti.

Mahkeme, yaşanan olayın kasıtlı bir saldırı olması ve önemli toplumsal etkiye yol açması nedeniyle Zhou Jiasheng adlı faili ocak ayında idam cezasına çarptırmıştı.

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