Çinli satıcılar Amazon’dan çekilebilir: Trump’ın vergi hamlesi sınırları zorluyor

Çin'in en büyük e-ticaret derneğinin başkanı Wang Xin, Amazon'da ürün satan Çinli şirketlerin, Başkan Donald Trump'ın benzeri görülmemiş gümrük vergisi artışları nedeniyle ABD için fiyatları artırmaya ya da bu pazardan çıkmaya hazırlandığını söyledi.

3,000'den fazla Amazon satıcısını temsil eden Shenzhen Sınır Ötesi E-Ticaret Derneği'nin başkanı Wang Xin, "Bu sadece bir vergi sorunu değil, tüm maliyet yapısının tamamen alt üst olması anlamına geliyor" dedi.

Wang Xin Reuters'e verdiği demeçte, tarifelerin gümrük gecikmelerine ve daha yüksek lojistik maliyetlerine de yol açabileceğini belirterek, "ABD pazarında hayatta kalmak herkes için çok zor olacak. Dolayısıyla bugün sınır ötesi e-ticaret işinde olan hepimiz için bu gerçekten benzeri görülmemiş bir darbe" dedi.

Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'den ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergilerini halihazırda yürürlükte olan %104 seviyesinden %125'e çıkaracağını söyledi ve dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki yüksek riskli çatışmayı tırmandırdı.