Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'a gidiyor

Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'ın Katar Dışişleri Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ile temaslarda bulunmak için Katar'a gideceğini bildirdi.

Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler masaya yatırılacak.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Bakanımız, 17 Nisan 2024 tarihinde Katar’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

Sayın Bakanımız ziyaret kapsamında, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşecektir.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin’deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."