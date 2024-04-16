İki dünya devi altın için tahminde bulundu!

Citi Research analistleri yayımladıkları raporda, altının önümüzdeki 6-18 ay içinde ons başına 3000 dolara yükselebileceği tahmininde bulundu.

Analistler, altının son yükselişinin jeopolitik gerilimler tarafından kolaylaştırıldığını ve daha derin bir riskten kaçınma ortamının fiyatları daha da artıracağını söyledi. Raporda ayrıca değerli metalin, ABD faiz oranlarından ve dolardan ayrışmasının güçlü fiziksel tüketim ve merkez bankalarının alımları gibi faktörlerin piyasayı desteklediğini gösterdiği belirtildi.

Citi, 2024 ve 2025 altın fiyatı tahminlerini sırasıyla yüzde 6,8 artırarak 2350 dolara, yüzde 40 artırarak 2875 dolara yükseltti.

BofA'dan 3000 dolar tahmini

ABD'nin en büyük ikinci bankası Bank of America (BofA), altın fiyatlarının rekor üzerine rekor kırdığı şu günlerde fiyat tahmininde bulundu ve ons altının 12 ay içinde 3000 dolara çıkabileceğini öngördü.