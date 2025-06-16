Gözler Fed’e çevrildi, altın zirveden geri adım attı!

İsrail ve İran arasında yoğunlaşan çatışmaların daha geniş çaplı bir bölgesel çatışma korkusunu körüklemesi ve yatırımcıları güvenli liman varlıklarına yöneltmesiyle ons altın sabah erken saatlerde 2 ayın zirvesini gördü.

Erken saatlerde 3451,25 dolara kadar yükselen ons altın, bu seviyeden gelen kar realizasyonları ile cuma günkü seviyesine yakın işlem görüyor. Şu sıralarda 3429,45 dolardan işlem görüyor.

OANDA analisti Kelvin Wong, “Bu noktada altına yönelik güvenli liman talebini artıran İran-İsrail çatışması nedeniyle yükselen ortak siyasi risk primi. Şu anda 3.400 doların üzerinde net bir kırılma var ve kısa vadeli yükseliş trendi bozulmadı. Direnç seviyesini 3.500 dolarda görüyoruz ve 3.500 dolar seviyesinin üzerinde yeni bir zirve yapma olasılığı var" dedi.

Analistler ons altın için bugün destek seviyesi olarak 3413 doları gösteriyorlar. Buranın kırılması halinde 3391 ve 3372 dolar seviyelerinin de hedeflenebileceği belirtiliyor.

Merkez bankaları haftası

Yatırımcılar bu hafta merkez bankalarının para politikası kararlarını beklerken, gözler çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nda olacak.

ANZ, müşterilerine gönderdiği bir notta, Fed'in bu haftaki toplantısında hedef federal fon oranında bir değişiklik yapılmamasını beklediğini söyledi.

ANZ'ye göre gümrük tarifeleri henüz enflasyondaki düşüş trendini rayından çıkarmış değil. Sağlam bir istihdam piyasası, gümrük tarifelerinin yükseldiği ve enflasyon belirsizliğinin arttığı bir dönemde Fed'e yaklaşan enflasyon raporlarına odaklanmak için zaman tanıyor.

ANZ, Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasının iyi bir yerde olduğunu ve ortaya çıkan gelişmelere uygun şekilde yanıt verebileceğini belirterek sabırlı olmayı vurgulamaya devam etmesini bekliyor.