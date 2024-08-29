Dünyanın ilk jeolojik mezarı olacak! Bu yakıt 100 bin yıl boyunca saklanacak

Finlandiya, kullanılmış nükleer yakıtı 100 bin yıl boyunca depolayabilecek bir jeolojik mezar kazıyor. Burası dünyanın ilk jeolojik mezarı olacak.

Önümüzdeki yıl ya da 2026'nın başlarında kullanımın başlanması planlanıyor. Proje devreye alındığında kullanılmış nükleer yakıtlar su geçirmez kapsüllere yerleştirilecek ve Finlandiya'nın güneybatısındaki ormanların 400 metreden daha derinindeki kayalara gömülecek.

CNBC'nin haberine göre dayanıklı bakır kapsüller, insanlardan izole edilecek ve binlerce yıl boyunca yeraltında tutulacak.

Dünyanın ilk jeolojik mezarının adı Onkalo

Tesisin adı Onkalo olarak belirlendi ve Fince’de küçük mağara veya çukur anlamına geliyor.

Projenin sahiib olan Posiva'nın iletişim başkanı Pasi Tuohimaa, benzersiz bir jeolojik atık depolama tesisinin sektörde büyük ilgi gördüğünü, son yıllarda bir nükleer "rönesans" yaşandığını söyledi. Bu ilginin artışında 2021'in ortalarından 2022'nin sonlarına kadar Avrupa ve Asya'nın bazı bölgelerini etkileyen enerji krizinin etkili olduğunu da söyledi.

Dünya Nükleer Birliği’ne göre, nükleer enerji şu anda dünya elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 9’unu sağlıyor.

Savunucular, nükleer enerjinin düşük karbonlu olması nedeniyle ülkelerin elektrik üretirken emisyonları azaltma ve fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltma konusunda önemli bir rol oynama potansiyeline sahip olduğunu düşünüyor.

Finlandiya ‘en az bir on yıl önde’ Law, Onkalo projesini hem Finlandiya hem de uluslararası nükleer enerji endüstrisi için “büyük bir kilometre taşı” olarak nitelendirdi.