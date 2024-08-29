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Cevdet Yılmaz enflasyonda tek hane için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İşgücü Uyum Programı Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, enflasyona vurgu yaptı.

Haber Merkezi
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Cevdet Yılmaz enflasyonda tek hane için tarih verdi
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da İşgücü Uyum Programı Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Yılmaz, enflasyona değindiği konuşmasında, “Bir yandan enflasyonla mücadelemizi, dezenflasyon politikalarımızı sürdürürken, diğer yandan istihdamımızı korumayı ve artırmayı hedefliyoruz” dedi.

Cevdet Yılmaz, enflasyonda tek haneli rakamların görülmesine yönelik de tarih verdi. Enflasyonla mücadelenin uzun soluklu olduğunu söyleyen Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Enflasyon ile mücadele uzun soluklu bir mücadele, mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız, yine enflasyonu tek haneli rakamlara düşüreceğiz, 2026'da bunu başaracağımıza inanıyoruz.”

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