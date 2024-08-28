Cevdet Yılmaz'dan vergi rekortmenleri Selçuk ve Haluk Bayraktar'a tebrik

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Vergi rekortmeni olan Selçuk ve Haluk Bayraktar'ı tebrik ediyorum. Stratejik bir alana odaklanma, akıl ve alın teri dökme, adanmışlık ruhu ile hedefe kilitlenme, başarıyı getiriyor. Milli teknoloji hamlemiz çerçevesinde oluşturduğumuz ekosistemde nice yeni girişimcilerin bu başarı hikayesini tekrar etmesini diliyorum. Bu vesileyle ülkemizin büyük sermaye gruplarını daha fazla Ar-Ge yapmaya, genç girişimcileri desteklemeye, teknolojik yeniliğe ve ihracata odaklanmaya davet ediyorum. Kendileri de ülkemiz de böylece daha çok kazanmış olacaktır."