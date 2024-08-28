Aysun Bay, MHP'deki görevinden istifa etti
Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Aysun Bay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sağlık sorunları nedeniyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.
MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olan Aysun Bay görevinden istifa ettiğini duyurdu. Bay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda istifa kararını sağlık sorunları nedeniyle aldığını belirtti.
"Sağlık sorunları nedeniyle, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum"
Bay, paylaşımında "Son zamanlarda geçirdiğim sağlık sorunları nedeniyle, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. MHP Genel Merkez ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye Bağlılığımı ve Sadakatimi bildiriyorum. Saygılarımı Sunuyorum." ifadelerini kullandı.
KAMUOYUNA DUYURU— Prof. Dr. Aysun BAY 🇹🇷 (@abkarabulut) August 28, 2024
Son zamanlarda geçirdiğim sağlık sorunları nedeniyle, MHP Merkez Yönetim Kurulu Üyeliği görevimden istifa ediyorum. MHP Genel Merkez ve Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’ye Bağlılığımı ve Sadakatimi bildiriyorum. Saygılarımı Sunuyorum.@E_SemihYalcin…