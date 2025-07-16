Ayşe Tokyaz cinayeti: Cansız bedeninin bavul içinde taşınma anları ortaya çıktı

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinde eski polis Cemil Koç, 21 yaşındaki Ayşe Tokyaz’ı öldürüp cesedini bir valizde yol kenarına bıraktı. Soruşturma kapsamında Koç’un da aralarında bulunduğu yedi kişi gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Katil zanlısının eski polis olduğu ortaya çıktı

Katil zanlısı Cemil Koç'un eski polis olduğu anlaşılmıştı. Karakolda çalıştığı sırada, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçlamalarından dolayı memuriyetten ihraç edildiği ortaya çıktı.

Tokyaz’ın cenazesi, ailesinin yaşadığı Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi. Tokyaz ailesine taziye ziyaretleri devam ediyor.

Ayşe Tokyaz’ın cansız bedeninin valiz içerisinde taşındığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Saatlerce Tokyaz'ın cansız bedeninin başında bekleyen Koç, iddiaya göre, cesetten kurtulmak için bir taksiciye 500 bin lira teklif etti.

Ayşe Tokyaz cinayeti: Ne oldu?

İkiz kardeşi Esra Tokyaz, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, kardeşinin eski polis amiri Cemal Koç ile “evlilik vaadiyle konuşmaya başladığını” ifade etti.

Koç’un şiddet uyguladığını görmesi üzerine kardeşini evden çıkartmak için uğraştığını aktaran Esra Tokyaz, kardeşinin kendisine “Gelirse seni de tehlikeye atarım. Sen git, ben geleceğim” dediğini bildirdi.

Kardeşinin akşam Cemil Koç’un telefonundan kendisini arayarak, bir eşyasını getirmesini istediğini kaydeden Esra Tokyaz, ancak geldiğinde Ayşe’yi göremediğini, “Yurda dönmüştür. Sen yurda git” denildiğini ancak ayakkabılarının kapının önünde olduğunu aktardı. Bunu sorduğunda Koç’tan “Ayakkabısız gitmiştir” yanıtı aldığını bildiren Esra Tokyaz, kardeşini yurtta da bulamadığını belirtti.

Bunun üzerine Küçükçekmece’deki eve bir kez daha gittiğini ancak güvenlik tarafından siteye alınmadığını belirten Esra Tokyaz, polise ihbarda bulunduğunu ancak polisin Ayşe’nin reşit olması nedeniyle bir şey yapamayacaklarını söylediklerini aktardı.

Esra Tokyaz, Halkalı Karakolu’nda gittiğinde polislerin Cemal Koç’u tanıdıklarını söylediklerini bildirdi. Koç’un evinde yapılan aramada herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirten Esra Tokyaz, ertesi gün Kanarya asayişten aranarak ifade vermeye çağrıldığını, burada 10-15 polisin kendisine baskı kurduğunu ve “duygu sömürüsü yapma” gibi ifadelerle karşılaştığını öne sürdü.

Cemal Koç’un da kendisini arayarak verdiği ifadeyi satır satır okuduğunu belirten Esra Tokyaz, Cemal Koç’un kendisine hiçbir şey yapılamayacağını söylediğini öne sürdü.

En sonunda kardeşinin ölüm haberini aldığını belirten Esra Tokyaz, başta Cemal Koç olmak üzere tüm sorumluların cezalandırılması için yardım çağrısında bulundu.

Esra Tokyaz, Hatay Barosu’na hitaben, “Hatay’ın bir evladı kadın cinayetinin kurbanı oldu. Valizde bulunan cansız bedenin hesabını sormak hepimizin görevi. Tüm avukatları bu dava için seferber olmaya çağırıyoruz. Bu dava sahipsiz kalamaz. Hatay Barosu ses ver, hukukun gücünü Ayşe için gösterin” ifadelerini kullandı.