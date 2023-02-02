Elektrikli araçlarda menzil değil fiyat yarışıyor

İSTANBUL-EKONOMİ

Tesla'nın Ocak ayı başlarında en popüler elektrikli araç modellerinden bazılarının fiyatlarını düşürdüğüne dair yaptığı açıklamalar sektörü karıştırdı.

Yapılan indirim Tesla model araçlara olan talebi arttırırken elektrikli araç pazarındaki payını kaybetmek istemeyen Ford karşı bir hamleyle Mustang Mach-E model aracında fiyat indirimine gitti.

Tesla ve Ford arasındaki fiyat yarışına dahil olmayacaklarını açıklayan Volkswagen CEO'su Oliver Blume, “Net bir fiyatlandırma stratejimiz var ve güvenilir olmaya odaklanıyoruz. Ürünlerimizin ve markalarımızın gücüne güveniyoruz” ifadesini kullandı. Bunun yanı sıra Oliver Blume, Volkswagen’nin söz konusu elektrikli modeller olduğunda küresel pazarda lider olmayı hedeflediğini ancak bu hedefin karlı bir büyüme yoluyla elde edilmesi gerektiğini belirtti.

Amerikalı araç üretici General Motors CEO'su Mary Barra ise Salı günü finansal analistlerle 2022 yılının tamamını ve 4. çeyrek mali sonuçlarını tartışmak üzere yaptığı bir konferans görüşmesinde, fiyatlama politikalarının araçlarına olan taleple uyumlu olduğunu ve bundan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Barra, “Güçlü ürün portföyümüze baktığımızda, iyi bir konumda olduğumuzu hissediyoruz” dedi. "Yılın ilk ayına girerken, araçlarımıza çok güçlü bir müşteri ilgisi gördük ve bu nedenle, şu anda fiyatlarımızın olması gereken yerde olduğunu düşünüyoruz. Elbette bunu izleyeceğiz ve rekabetçi kaldığımızdan emin olacağız.” diyen Barra, General Motors için fiyat indirimlerine temkinli yaklaştı.

Fiyatlarda yaptığı indirimin ardından artan talep sonucu Şubat ve Mart aylarında Sanghai fabrikasındaki üretimi arttırmayı değerlendiren Tesla, otomobillerinde gerçekleştirdiği küresel fiyat indirimlerinin ardından Ocak ayında siparişlerin yaklaşık iki katına çıktığını açıklamıştı.

China Merchants Bank tarafından derlenen verilere göre ise Tesla'nın satışları 9 Ocak - 15 Ocak haftasında önceki yedi güne göre yüzde 76 artışla 12 bin 654 araca ulaştı.

Tesla'nın yaptığı fiyat indirimlerine karşı bir hamle de Çin'in en büyük yerel elektrikli araç üretici olan Xpeng'den geldi. Talebin Amerikalı üreticiye kaymasından endişelenen Xpeng, 17 Ocak'ta araç fiyatlarını düşürdü. Araçlarını Çinli sürücüler için daha erişilebilir hale getirmek amacıyla bazı modellerinde yüzde 13'e varan indirim gerçekleştirdi.

Bank of America analistleri ise Pazartesi günü yayınladıkları bir notta otomobil üreticilerinin hareketlerini "tuhaf" olarak nitelendirdi.

Notta, 'Tesla ve Ford'un arzı aşan talebi öne sürerek aldıkları fiyat indirimi kararın bugünün bilançosunu doğrudan etkileyeceği ve gelecekteki kazanç gücünü gereksiz yere düşüreceği' anlamına geldiği belirtildi.

Analistler yayınladıkları notta, "Mevcut elektrikli araç fiyat indirimleri mantığa meydan okuyor gibi görünüyor" yorumunu yaptı.