Bakan Şimşek: Pozitif not görünümleri artışların devamının habercisi
S&P'nin kararı hakkında değerlendirme yapan Bakan Şimşek, "Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi." ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomi programının olumlu sonuçlarının kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıdığını söyledi.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor. S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu. S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi. Güçlendirerek uygulamaya devam ettiğimiz programımızla ülkemize duyulan güveni en üst seviyeye taşımakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.
Programımızın olumlu sonuçları kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarına yansıyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 4, 2024
S&P ülke kredi notumuzu 11 yılın ardından 1 kademe artırırken görünümü pozitif olarak korudu.
S&P, Fitch ve Moody’s’in pozitif not görünümleri not artışlarının devamının habercisi.… https://t.co/FKzj4k3Mjd