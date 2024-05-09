Rusya, Ermenistan'ın 5 bölgesinden çekilme kararı aldı

Ermenistan yönetimi, Azerbaycan ile temas hattına 2. Karabağ Savaşı ve sonrasında konuşlandırılan Rus Sınır Muhafızları ile Rus askerlerinin çekileceğini ve Zvartnots Uluslararası Havalimanı'ndaki Rus askerlerinin çekilmesi kararının onaylandığını açıkladı.

Ermenistan Ulusal Meclisi "Sivil Sözleşme" Grubu Başkanı Hayk Koncoryan, kişisel sosyal medya hesabından Rus askerlerinin çekilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Rus sınır muhafızlarının faliyetlerinin durdurulması kararı en üst düzeyde onaylandı

Azerbaycan ile yapılan 44 günlük savaş sırasında ve sonrasında, Rus Sınır Muhafızları ve askerlerinin Ermenistan'ın farklı bölgelerine konuşlanmış mevzilerini boşaltacaklarını vurgulayan Koncoryan, Zvartnots Havalimanı'ndaki Rus Sınır Muhafızları'nın faaliyetlerinin durdurulması kararının en üst düzeyde onaylandığını belirtti.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ermenistan'daki Rus Sınır Muhafızları ve askerlerinin çekilmesi kararına değindi.

Türkiye ve İran sınırındaki Rus askerler kalmaya devam edecek

Peskov, koşulların değişmesi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Rus askerlerinin Ermenistan'ın 5 bölgesinden çekilmesi konusunda anlaşmaya vardığını teyit ederek Ermeni tarafının talebi üzerine İran ve Türkiye sınırındaki Rus Sınır Muhafızları'nın görevlerine devam edeceğini kaydetti.

Ermenistan yönetimi, 6 Mart'ta, başkent Erivan'da bulunan Zvartnots Uluslararası Havalimanı'ndaki Rus Sınır Muhafızlarının görevlerinin sona erdirilmesine yönelik karar almıştı.