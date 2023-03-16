Esad, Suriye'de daha fazla Rus üssü istiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün Kremlin'de görüşen Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini destekleyici açıklamalarda bulundu ve Rus haber ajansı RIA'ya ülkesinin, Rusya'nın ilhak ettiği Ukrayna bölgelerini Rus toprağı olarak tanıdığını söyledi.

Esad, Rusya'nın Suriye'de yeni askeri üs kurma ya da asker sayısını artırma tekliflerine ülkesinin sıcak bakacağını ve bu oluşumların geçici olmaması gerektiğini belirtti.

RIA ile söyleşisinde Esad, "Suriye'deki Rus askeri varlığını genişletmenin iyi olacağını düşünüyoruz. Rusya'nın herhangi bir ülkedeki askeri varlığı geçici temellere dayalı olmamalı... Rusya'nın üslerini genişletme ya da sayılarını arttırma yönünde bir arzusu varsa, bunun teknik ya da lojistik bir mesele olduğunu düşünüyoruz" dedi.

Rusya 2011'de başlayan Suriye iç savaşına 2015 yılında müdahil olarak Esad'a destek vermiş, Batılı güçlerin desteklediği muhaliflerden Esad'ı korumuştu.