Euro Bölgesi’nde enflasyon yavaşlıyor

Almanya ve İspanya’dan sonra Euro Bölgesi’nde de manşet enflasyon yavaşlamaya başladı. Euro Bölgesi tüketici fiyatları kasım ayında yıllık bazda ekimdeki yüzde 10,6 düzeyinden yüzde 10 düzeyine gerileyerek 18 aydır ilk kez düşüş kaydetti. Reuters analistlerinin beklentisi manşet enflasyonun yüzde 10,4’e gerilemesiydi. Beklentilerin üzerinde düşen enflasyon Avrupa Merkez Bankası’nın faiz artışlarında da yavaşlayabileceği beklentilerini güçlendirdi. ING ekonomisti Bert Colijn “Sıkıntıları geride bırakmamıza daha var ancak mevcut ekonomik ortam ECB’yi daha küçük 50 bps’lik bir artırım yapmaya itebilir” diyor.

Enerji enflasyonu ekimdeki yüzde 41,5 düzeyinden kasımda yüzde 34,9’a geriledi ancak manşet enflasyon daki en etkili yukarı yönlü unsur olmaya devam ediyor. Gıda, alkol ve tütün fiyatları ise ekimdeki yüzde 13,1 düzeyinden kasımda yüzde 13,6’ya yükselmeye devam etti. Eurostat'tan yapılan açıklamada enerji ve işlenmemiş gıda fiyatları hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon yüzde 6.6 ile beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Çekirdek enflasyon geçen ay %6.4 seviyesinde açıklanmıştı. Enerji, gıda, alkol ve tütün fiyatları hariç tutulan enflasyon ise ekimdeki düzeyinden değişmedi ve beklentilere paralel yüzde 5 olarak açıklandı.

Çekirdek enflasyon zirveyi 2023’te görecek

Commerzbank ekonomisti Christoph Weil “Bu düşüş enflasyonla mücadelenin bittiği anlamına gelmiyor. Fiyatlarda yukarı yönlü baskı kolay kolay kaybolmayacak. Çekirdek enflasyon muhtemelen 2023 ortalarında zirve yapıp, sonrasında düşmeye başlayacak” değerlendirmesini yapıyor. Enerji sözleşmeleri yeniden fiyatlandığında enflasyonun önümüzdeki dönemde tekrar yükselebileceği ihtimali uzmanlara göre hala masada.

“Gaz stokları yılı yüzde 53 dolulukla kapatacak”

Kuzeybatı Avrupa, İtalya ve Avusturya’nın doğalgaz taleplerini izleyen BNEF Europe Perimeter, birliğin doğalgaz stoklarının talepteki sert düşüş nedeniyle iyi durumda gireceği görüşünde. BNEF’in hava koşullarına da duyarlı modellemesine göre kasım ayının ilk 26 gününde izlenen ülkelerdeki talep son beş yıl ortalamalarına göre yüzde 26 düştü. Sanayideki düşüş yüzde 26’yken hanelerin kullanımı ise yüzde 21 oldu. BNEF Avrupa’nın kışı doğalgaz depolarının yüzde 53 dolulukla bitireceğini ve gelecek yazın sonunda stoklarını tamamen doldurabileceğini öngörüyor.

Fransa’da enflasyon düşmüyor

Fransa’da enflasyon ekimdeki yüzde 7,1 düzeyinden değişmedi. Ekonomistlerin ortalama beklentisi kasımda Fransa enflasyonunun da hafif gerileyerek yüzde 7’ye düşmesiydi. Ulusal istatistik ofisi Insee’den yapılan açıklamaya göre yakıt teşviklerinin sonlanması pompa fiyatlarının kasımda yükselmesine neden olurken, aylık gıda enflasyonu da beklentilerin altında olsa da yükselmeye devam etti.

Almanya’da işsizlik artıyor

Almanya’da işsizlik verileri, ülkenin yaşadığı ekonomik zorlukların işten çıkarmalarla sonuçlandığına işaret ediyor. Ekim ayında 8 bin olan işsizlik başvurularının 13 bine çıkması beklenirken, bu veri 17 bin olarak açıklandı. Ekimde yüzde 5,5 olan işsizlik kasım ayında yüzde 5,6’ya yükseldi.

Belçika’da büyüme sürprizi

Belçika ekonomisi 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre beklentilerin üzerinde yüzde 0,2 büyüdü. Yıllık bazda büyüme yüzde 12’ye ulaşan enflasyona rağmen yüzde 1,9 oldu. Belçika Merkez Bankası’nın beklentisi birliğin en büyük 6. ekonomisinin 3. çeyrekte yüzde 0,1 daralmasıydı.

Dolar Eylül 2010’dan bu yana en kötü ayını geride bırakıyor

Euro/dolar paritesi bir ay önce eşitliğin de altında 0,99 düzeyinde seyrediyordu ancak TSİ 15:51 itibariyle 1,0381 düzeyi görüldü. Paritedeki yükseliş, büyük ölçüde doların 12 yılın en büyük aylık düşüşünden kaynaklandı. Bunun en önemli nedenlerinden biri ABD’de enflasyon beklentilerin altında gelmesiyle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşmada frene basacağı beklentisiydi. Dolar Fed Başkanı Jerome Powell’in konuşması öncesinde 30 Kasım itibariyle 2010’dan bu yana en büyük aylık düşüşüne doğru ilerliyordu. 28 Eylül’de 20 yılın zirvesi olan 114,778 düzeyine kadar yükselen dolar endeksi Refinitiv verilerine göre kasımda yaklaşık yüzde 4,3 kayıpla Eylül 2010’dan bu yana en kötü aylık performansını kaydetti. Endeks çarşamba günü 106,291 düzeyine kadar geriledi. Avrupa’da enerji görünümünün korkulduğu kadar bozulmaması ve gösterge doğalgaz fiyatındaki düşüş de görünümün bir nebze iyileşmesinde ve paritenin son bir aydaki rallisinde etkili oldu.

ABD güçlü büyüdü, dolara tekrar güç verdi

ABD’den gelen 3. çeyrek büyüme verisinin beklentilerin üzerinde olması ise Fed’in sıkılaşmada frene basacağı beklentilerini düşürüyor. 2. çeyrekte yüzde 2,6 büyüyen ABD ekonomisi, Fed’in sıkılaşmasına rağmen 3. çeyrekte yüzde 2,9 büyüdü ve beklenti yüzde 2,7’lik bir büyümeydi. Dolar endeksi veri sonrası Doların haftanın geri kalanındaki seyri Fed Başkanı Powell’ın Brookings Enstitüsü’nde yapacağı görüşmeye göre şekillenecek. Piyasalar büyüme verisi öncesinde Fed’in 14 Aralık’taki toplantısında faizleri 50 bps artıracağına yüzde 63,5 olasılık biçerken, 75 bps’lik bir artırım için ise hala yüzde 36,5 olasılık biçiliyordu. TSİ 16:46 itibariyle dolar endeksi gün içindeki 106,291 dip seviyesinden 106,51 yönünde hareketlendi.