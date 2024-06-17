Dolar/TL bugün ne kadar? (17 Haziran 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, geçtiğimiz haftayı 32,7682 TL seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe yatay başladı. Dolar kuru, Kurban Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün, uluslararası piyasalarda 32,8320 TL'ye kadar çıktı ve böylelikle yaklaşık 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Kur, saat 10.18 itibarıyla yüzde 0,10 düşüşle 32,7338 TL'de hareket etti.

Euro fiyatları da gün içinde en yüksek 35,1300 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,16 kayıpla 35,0308 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 23,3222 TL seviyesinde işlem görüyor.