Dünyaca ünlü otobüs devinden kritik hamle: İflasın eşiğinde

ABD ve Kanada’da Megabus ve diğer banliyö otobüs hatlarını işleten Coach USA, iflas koruma başvurusunda bulundu. Şirket, bu adımla varlıklarını satmayı ve borcunu azaltmayı hedefliyor.

ABD’deki en büyük özel otobüs şirketi olan Coach, özel sermaye şirketi Variant Equity Advisors tarafından 270 milyon dolara satın alınmıştı.

Coach, yolcu seviyelerinin bir miktar toparlanmış olsa da, 2023’te hala pandemi öncesi seviyelerin sadece %45’i olduğunu ve daha yüksek faiz oranları ve çalışanların tutulması ve yakıt gibi temel ihtiyaçlar için artan maliyetlerle karşı karşıya kaldığını açıkladı.