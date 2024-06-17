Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (17 Haziran 2024 güncel altın satış fiyatları)

Ons altın fiyatı, ABD tüketici, üretici fiyatları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararının açıklandığı hareketli haftayı yükselişle tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününde geriliyor.

2316 dolara kadar değer kaybeden ons altın, saat 09.23 itibarıyla yüzde 0,64 kayıpla 2317 dolarda bulundu.

Gram altın fiyatı ise, Kurban Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün düşüşte. Dolardaki yatay seyre rağmen, ons altındaki gerilemeyle aşağı yönlü hareket eden gram altın, şu dakikalarda yüzde 0,60 düşüşle 2442 liradan alıcı buldu.

Güncel altın satış fiyatları

* Çeyrek altın satış fiyatı: 4.017,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 8.027,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 15.878,36 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 16.003,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 39.817,66 TL