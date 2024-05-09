Eurovision provasında İsrail'e tepki yağdı

İsrailli şarkıcı Eden Golan, 2024 Eurovision Şarkı Yarışması'nın ikinci yarı final provasında "Hurricane" adlı şarkısını seslendirirken protesto edildi. Seyirciler arasından bazıları, "Özgür Filistin" sloganları atarak protestolara katıldı. Golan, prova süresince protestoların hedefi haline geldi.

İsrailli şarkıcı Eden Golan'ı yuhaladılar

Arenada bulunan görgü tanıklarının sosyal medya paylaşımlarına göre Golan'ı yuhalayanlar, güvenlik görevlilerince uyarıldı ve protestolarını sürdürdükleri takdirde dışarı atılmakla tehdit edildi.

Protestoların ardından İsrail delegasyonunun arenayı terk ettiği, normalde tüm yarışmacıların performansları sonrası oturduğu "Green Room"da bulunmadıkları öne sürüldü. İsrail temsilcisi Golan, ikinci yarı finalde bu akşam yarışacak.

İsrail, "October Rain" isimli Eurovision şarkısının siyasi mesaj içerdiği için Avrupa Yayın Birliği (EBU) tarafından reddedilmesinden sonra ismini ve sözlerini değiştirmişti.