Evlilik oranı düştü, devlet çöpçatanlık uygulaması başlattı

Evlilik oranlarının düştüğü Çin'de bir eyalet, bekarlara yardım etmek için harekete geçti. Jiangxi yönetimi, Guixi kentinde çöpçatanlık uygulaması hizmete sundu.

Uygulama, yaklaşık 640 bin nüfusa sahip kentte bekarların verilerini kullanıyor. Bunun ardından bekarlara kendileri için uygun eşleşmeleri arıyor ve kör randevu ayarlıyor.

Çin'de Twitter'ın muadili Weibo platformundaki çok sayıda kullanıcı, devlet destekli çöpçatanlık hizmetinin, Pekin'in doğum oranlarını artırma çabasının bir yansıması olduğunu söyledi.

Ülkede resmi verilere göre 2021'de evlenen kişi sayısı, bir önceki yıla 500 bin azalarak 7,64 milyon oldu. Çin'de 2022'de doğum oranı binde 6,77'ye gerileyerek ulusal kayıtların tutulmaya başlamasından bu yana en düşük seviyeye indi.

Jiangxi eyaleti bu durum karşısında başka adımlar da attı. Eyaletin diğer bölgelerinde yerel makamlar, bekarların sosyalleşmesi için çabalıyor. Örneğin Gao'an kentinde yaklaşık 100 genç, Ruizhou Fuya parkında bir etkinliğe katıldı. Bekarların burada geleneksel kıyafetler giyip oyunlar oynayarak "birbirleriyle yakınlaşması" hedeflendi.

Jiangxi eyaleti bu tür girişimlerle başlık parasını da ortadan kaldırmak istiyor. Ülkede başlık parası kanunen yasak olsa da bu uygulama özellikle kırsal bölgelerde devam ediyor.

Jiangxi'de başlık parasının geçen sene ortalama 380 bin yuan (yaklaşık 1 milyon TL) olduğu belirlendi.