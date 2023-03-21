Steve Jobs'un imzası satışa çıktı

Steve Jobs'un 2000 yılında Apple pazarlama müdürü Suzanne Lindbergh'e verilmek üzere imzaladığı mektup, satışa çıktı. Teşekkür plaketine 95 bin dolar değer biçildi.

TMZ'de yer alan haberde, Steve Jobs'un imza vermek gibi bir alışkanlığı olmadığı, yalnızca nadir durumlarda imzasını kullandığı belirtildi.

Söz konusu teşekkür mesajında aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"Bu plaket, Apple'ın olağanüstü başarısına on yılı aşkın bir süredir kişisel başarılarıyla katkıda bulunanlara verilir. Apple sizi yalnızca yeteneğiniz, coşkunuz ve enerjiniz için değil, aynı zamanda on yıllık yaratıcılığınız ve kariyerinize bağlılığınız için de onurlandırıyor. Umarız siz de bizim gibi yolculuğun kendisinin en iyi ödül olduğuna inanmaya devam edersiniz."