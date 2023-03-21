iPhone’un ikonik tasarımı değişiyor

Apple, iPhone 15 modelinin ses açma/kapama tuşunun tasarımında değişiklik yapacak. ShiftDelete’de yer alan habere göre, iPhone 15 Pro modellerinde yeni bir buton bulunacak.

Buna göre Pro modellerinde, 2007’den beri tüm iPhone’larda bulunan ses anahtarı yerine düğme yer alacak. iPhone 15 ve iPhone 15 Plus modellerinde ise sessize alma anahtarı bulunmaya devam edecek.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max ile geleceği düşünülen bu değişiklik, iPhone kullanıcıları arasında şimdiden fikir ayrılıklarına yol açtı. Birçok kullanıcı, iPhone’u titreşim moduna, sesli veya sessiz moda almak için bu anahtarı tercih ediyor.

iPhone 15 serisinin Eylül ayında tanıtılacağı bildirildi.