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Fas'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına protesto!

Fas'ta, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve işlediği suçlar protesto edildi. Kazablanka kentinde düzenlenen protestoya yüzlerce kişi katıldı.

Haber Merkezi
AA
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Fas'ta, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına protesto!
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Ümmetin Sorunlarına Destek Heyetinin de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine Kazablanka kentinde düzenlenen protestoya yüzlerce kişi katıldı.

Göstericiler Filistin bayraklarıyla "Gazze'den vazgeçme" sloganları attı

Filistin bayraklarıyla Ulu Cami önünde toplanan göstericiler, "Gazze'den vazgeçme" sloganları atarak kentteki bazı caddeleri dolaştı.

Protestocular, İsrail'e verdikleri desteği durdurmaları için ABD yönetimine ve Batılı ülkelere baskı yapılmasını talep etti.

"Ey şehit müsterih ol, mücadeleye devam edeceğiz", "Allah'ın ahdine ihanet etmeyeceğiz" ve "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor." sloganları da atan göstericiler, "Fas halkı Gazze, Cibaliya, Cenin, Han Yunus ve Tulkerim'deki siyonist suçları kınıyor" ve "Filistin halkına yönelik soykırımı durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 42 bin 409 Filistinlinin öldüğü, 99 bin 153 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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