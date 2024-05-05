Fransa'da tüketici lehine karar: Miktarı düşürülen ürünler hakkında bilgilendirme yapılacak

EuroNews'in haberine göre Ekonomi Bakanlığı tarafından yayınlanan kararnamede, Fransa'da 400 metrekareden büyük tüm süpermarketlerin, 'shrinkflation'dan etkilenen tüm ürünlerin üzerine ya da bulundukları raflara "görünür" ve "okunaklı" bir etiket ya da işaret koymaları gerektiği belirtildi.

Örneğin eskisiyle aynı ambalaja sahip, ancak daha hafif ve daha yüksek fiyatlı bir diş macunu tüpü veya ağırlığı değişmiş olan bir gıda maddesi üzerinde söz konusu değişiklik gözle görülür şekilde görülecek.

Söz konusu etikette "Bu ürün için satılan miktar X'ten Y'ye yükselmiştir ve fiyatı yüzde X veya euro cinsinden artmıştır". denilecek.

Kararname sabit ağırlık ya da hacme sahip gıda maddeleri yanında gıda dışı ürünleri de kapsayacak.

Ancak, süpermarketlerdeki şarküteri reyonlarında satılan ürünler gibi hazırlanışı sırasında miktarı değişebilen dökme ya da önceden paketlenmiş gıda maddeleri kararname kapsamında bulunmayacak.

Shrinkflation nedir?

İngilizce "küçültmek" fiilinden gelen "shrinkflation", gıda fiyatlarının iki yılda yüzde 20 arttığı bir dönemde, üreticilerin fiyatları arttırmak yerine satılan ürün miktarını azaltması anlamına geliyor.

Gıda ve tüketim malları sektörlerinde bu uygulamaya yaygın olarak başvurulmasının nedeni tüketicilerin fiyat değişikliklerini fark etme olasılığının ürün boyutundaki değişiklikleri fark etmesinden daha yüksek olmasından kaynaklanıyor.

Enflasyonla ile doğrudan bağlantılı olan shrinkflation, şirketler tarafından maliyetlerdeki artışları dengelemek ve kar marjlarını korumak için alternatif bir yol olarak görülüyor.