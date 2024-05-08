Rusya'dan Fransa'ya tehdit: Vururuz, acımayız!

Fransa'nın Ukrayna'ya asker gönderme ihtimalini göz ardı etmediğini belirten Macron, Rusya'nın Ukrayna cephe hattını geçmesi ve Kiev'in asker destek talep etmesi halinde bu ihtimalin “meşru” şekilde gündeme gelebileceğini ifade etmişti.

Rusya'nın eylemlerini tırmandırması halinde, tüm Avrupalı liderlerin Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmek zorunda kalacağını vurgulayan Macron, "Benim göz ardı ettiğim bir şey yok çünkü hiçbir şeyi göz ardı etmeyen biriyle karşı karşıyayız." şeklinde konuşmuştu.

"Rus ordusunun hedefi olur acımayız"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, bugün düzenlediği basın toplantısında Macron’un bu ifadesine yönelik soruları yanıtladı. Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, "Macron'un bu söylemi Rusya için bir tür 'stratejik belirsizlik' oluşturma arzusu” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Macron’u hayal kırıklığına uğratmak zorundayız” diyen Zaharova, “Eğer Fransızlar çatışma bölgesinde görünmek isterlerse, ister istemez Rus ordusu için hedef haline gelir” dedi.