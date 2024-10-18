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Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ölmeden önceki anları yayınlandı

İsrail ordusu, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın son anlarına ait olduğu öne sürülen drone görüntülerini yayımladı. Paylaşılan videoda, Sinvar'ın çatışmanın son anlarına kadar direnç gösterdiği iddia edilen sahneler yer alıyor.

Haber Merkezi
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Hamas lideri Yahya Sinvar’ın ölmeden önceki anları yayınlandı
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Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğü doğrulandı. İsrail Ordu Radyosu, Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü belirterek, "Cesedin üzerinde ön DNA testi yapıldı ve sonuç pozitif çıktı" açıklamasını paylaştı.

İşte o görüntüler...

Son anlarına ait görüntüler paylaşıldı

Hamas kaynakları ise Sinvar'ın öldürüldüğünü doğruladı. İsrail ordusu, yayınladığı yeni görüntülerde, Hamas lideri Yahya Sinvar’ın son anlarına ait olduğu iddia edilen drone çekimlerini paylaştı.

Görüntülerde Sinvar’ın yaralı halde bir koltukta oturduğu ve yaşamını yitirmeden önce direnişini sürdürdüğü görülüyor.

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