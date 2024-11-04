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Harris mi Trump mı önde? Son anket sonucu açıkladı: İşte salıncak eyaletlerdeki son durum

ABD'de yarın yapılacak başkanlık seçimleri öncesi anket sonuçlarına göre mevcut başkan yardımcısı ve Demokrat Parti'nin adayı Kamala Harris ve eski başkan ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump'ın oy oranları yüzde 48,5 ile başa baş ilerlerken, salıncak eyaletlerde Trump küçük farkla önde gözüküyor.

Haber Merkezi
AA
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Harris mi Trump mı önde? Son anket sonucu açıkladı: İşte salıncak eyaletlerdeki son durum
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ABD'de 5 Kasım'da yapılacak 60. başkanlık seçimleri için geri sayım sona ererken, ülke geneli anketler Harris ile Trump'ın kafa kafaya olduğuna işaret ediyor.

Ülke genelinde yapılan ulusal anketleri derleyen Real Clear Politics (RCP) adlı haber portalında yer alan son 14 anketin ortalamasına göre, hem Harris hem de Trump yüzde 48,5 desteğe sahip.

Seçim kampanya süreci boyunca birbirine oldukça yakın seyreden iki adayın seçime başa baş girmesi, birçok uzmana göre 2024 seçimlerinin "tahmin edilmesi en zor seçimlerden biri" olduğunu gösteriyor.

Söz konusu anketlerden NBC News, New York Post, Emerson ve New York Times anketlerinde iki rakip eşit puanda çıkarken, Reuters ve Forbes gibi yayın organlarında Harris'in az farkla, Wall Street Journal ve CNBC gibi yayın organlarının anketlerinde ise Trump'ın az farkla önde olduğu gözüküyor.

Salıncak eyaletlerde Trump az farkla daha avantajlı gözüküyor

Öte yandan adayların 270 delegeye ulaşmaya çalışacağı seçimlerin kaderini belirleyecek 7 salıncak eyaletin 5'inde Trump, 2'sinde ise Harris ufak farklarla yarışı önde götürüyor.

Buna göre, Trump Pensilvanya'da 0,3, Georgia'da 1,7, North Carolina'da 1,5, Arizona'da 2,7 ve Nevada'da 1 puan farkla yarışı önde götürüyor.

Harris ise Michigan'da 1,2 ve Wisconsin'de 0,4 puanla Trump'ın önünde gözüküyor.

Son dönemin en kritik ABD başkanlık seçimi olarak nitelendirilen 60. başkanlık seçimlerini kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak.

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