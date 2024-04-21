Hindistan'ın Manipur eyaletinde seçimler tekrarlanacak

19 Nisan Cuma günü eyalette, silahlı gruplar arasında çatışmalar ve yoğun güvenlik altında oy verme yerlerini ele geçirme girişimleri de dahil olmak üzere şiddet olayları yaşandı. Geçen yıl en az 220 kişinin ölümüne yol açan çatışma tehdidine rağmen seçmenler çok sayıda oy kullandı.

Şiddet olayları nedeniyle seçim tekrarlanacak

Manipur'un seçim yetkilisi yaptığı açıklamada, seçim yetkililerinin 11 yerde oylamanın geçersiz olduğunu ilan ettiğini ve yeni anket yapılması talimatını verdiğini bildirdi.