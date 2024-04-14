Hollanda'da Burger King şubeleri önünde İsrail protestosu

Ellerinde Filistin bayrakları ve megafonlar taşıyan grup, Burger King'in Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda yer alan şubesi önünde toplandı. Filistin destekçileri "Çocukları öldürmeyi durdur", "Apartheid'i boykot et", "Soykırımı fonlama" ve "Sessizlik = Suç ortaklığı" yazılı dövizleri şubenin girişine bırakarak "Amsterdam soykırıma hayır diyor", "Açlığı durdur", "Özgür Filistin", "Gazze'deki soykırımı durdur", "Hollanda utan, ellerinde kan var" ve "İsrail boykot et, soykırımı boykot et" sloganları attı.

Şubenin girişine "Dur ve sadece çık. Uyarı! Bu kurum soykırımın suç ortağı" yazan çıkartmalar yapıştıran göstericiler, Burger King'in önünden geçenlere İsrail'in Gazze'deki katliamlarını anlatan broşürler dağıttı.

Filistin destekçisi gruplar, Rotterdam, Eindhoven ve Utrecht dahil olmak üzere ülkenin farklı şehirlerindeki diğer Burger King şubeleri önünde eş zamanlı olarak benzer eylemler yaptı.