  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Dünya
  3. İngiltere'de bakanlara Tiktok yasağı
Takip Et

İngiltere'de bakanlara Tiktok yasağı

İngiltere'de bakanların iş telefonlarında TikTok kullanması güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

BBC tarafından yayımlanan bir habere göre, İngiltere’de bakanların iş telefonu ve elektronik cihazlarında, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’u kullanmaları güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklandı. 

Yasağın sebebi ise, Tiktok'un resmi cihazlardaki verileri Çin hükümetine sattığına yönelik iddilar.

Kabine Bakanı Oliver Dowden, yasağın "ihtiyati" bir karar olduğunu ancak hemen yürürlüğe gireceğini söyledi.

TikTok, kullanıcıların verilerini Çin hükümetine verdiği yönündeki iddialarını ise kesin bir dille reddediyor.