İngiltere'de bakanlara Tiktok yasağı
İngiltere'de bakanların iş telefonlarında TikTok kullanması güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.
BBC tarafından yayımlanan bir habere göre, İngiltere’de bakanların iş telefonu ve elektronik cihazlarında, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’u kullanmaları güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklandı.
Yasağın sebebi ise, Tiktok'un resmi cihazlardaki verileri Çin hükümetine sattığına yönelik iddilar.
Kabine Bakanı Oliver Dowden, yasağın "ihtiyati" bir karar olduğunu ancak hemen yürürlüğe gireceğini söyledi.
TikTok, kullanıcıların verilerini Çin hükümetine verdiği yönündeki iddialarını ise kesin bir dille reddediyor.