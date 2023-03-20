İngiltere'de bakanlara Tiktok yasağı

BBC tarafından yayımlanan bir habere göre, İngiltere’de bakanların iş telefonu ve elektronik cihazlarında, Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok’u kullanmaları güvenlik endişeleri nedeniyle yasaklandı.

Yasağın sebebi ise, Tiktok'un resmi cihazlardaki verileri Çin hükümetine sattığına yönelik iddilar.