İran Cumhurbaşkanı Reisi: Operasyon İsrail'in heybetini yıktı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'e düzenlenen saldırı hakkında açıklama yaptı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Reisi, başkent Tahran'da "Ordu Günü" kutlamaları töreninde yaptığı konuşmada İsrail'e saldırıyı değerlendirdi.

Reisi, "Gerçek Vaat operasyonu, İsrail'in heybetini yıkmıştır. Operasyon sınırlı tutuldu. Eğer daha güçlü saldırı düzenlenmiş olsaydı İsrail'den eser kalmayacaktı." dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, İsrail'in istihbarat, güvenlik ve askeri alanda stratejik bir yenilgiye uğradığını kaydetti.

İran savaş gemisi Aden Körfezi'nde

Öte yandan İran Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Şehram İrani, ülkesinin savaş gemilerinin Aden Körfezi'nde bulunduğunu ve İran'a ait ticaret gemilerine eşlik ettiğini belirtti.

İrani, "İran ordusuna ait filolar, ticari gemilerimize eskort görevi yürütüyor. Şu an Camaran savaş gemisi, Aden Körfezi'nde bulunuyor ve bu görev Kızıldeniz'e kadar devam edecek. Gemilerimize, Aden Körfezi'nden Süveyş Kanalı'na kadar refakat ediyoruz." dedi.

İranlı komutan, diğer ülkelerin gemilerini de korumaya hazır olduklarını kaydetti.