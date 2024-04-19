İran-İsrail: Hangi ülkenin hava kuvvetleri daha güçlü?

İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik ilk doğrudan saldırısı, İsrailli liderler en iyi nasıl karşılık vereceklerine karar verirken hava savunma kabiliyetlerine yeniden odaklanılmasına neden oldu. Reuters her iki ülkenin hava kuvvetleri ve hava savunma sistemlerini karşılaştırdı:

İran

Londra'daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'ne (IISS) göre İran Hava Kuvvetleri'nin 37 bin personeli var ancak on yıllardır süren uluslararası yaptırımlar ülkenin en son teknoloji ürünü askeri teçhizata erişimini büyük ölçüde engelledi. Hava kuvvetleri, Rus jetleri ve 1979 İran devriminden önce satın alınan eski ABD modelleri de dahil olmak üzere sadece birkaç düzine saldırı uçağına sahip. IISS, Tahran'ın dokuz F-4 ve F-5 savaş uçağından oluşan bir filoya, Rus yapımı Sukhoi-24 jetlerinden oluşan bir filoya ve bazı MiG-29'lara, F7 ve F14 uçaklarına sahip olduğunu söyledi.

İranlılar ayrıca hedeflere doğru uçmak ve patlamak üzere tasarlanmış pilotsuz uçaklara da sahip. Analistler bu insansız hava aracı cephaneliğinin sayısının binlerle ifade edildiğini düşünüyor. Ayrıca İran'ın, bazıları yarım tonluk savaş başlıkları taşıyan 3 bin 500'den fazla karadan karaya füzeye sahip olduğunu söylüyorlar. Ancak İsrail'e ulaşabilecek sayı daha düşük olabilir.

Bir kısmı Rusya'dan

İran Hava Kuvvetleri Komutanı Amir Vahedi çarşamba günü yaptığı açıklamada Sukhoi-24'lerin olası bir İsrail saldırısına karşı koymak için en hazır durumda olduklarını söyledi. Ancak İran'ın ilk olarak 1960'larda geliştirilen Sukhoi-24'lere olan bağımlılığı, hava kuvvetlerinin göreceli zayıflığını gösteriyor. İran savunma için Rus ve yerli üretim karadan havaya füze ve hava savunma sistemlerinin bir karışımına güveniyor.

Tahran 2016 yılında Rusya'dan, uçaklar ve balistik füzeler de dâhil olmak üzere aynı anda birden fazla hedefi vurabilen uzun menzilli karadan havaya füze sistemleri olan S-300 uçaksavar sistemlerinin teslimatını aldı. İran ayrıca yerli üretim Bavar-373 karadan havaya füze platformunun yanı sıra Sayyad ve Raad savunma sistemlerine de sahip. IISS'de araştırma görevlisi olan Fabian Hinz, "Eğer iki ülke arasında büyük bir çatışma olursa İran muhtemelen ara sıra elde ettiği başarılara odaklanacaktır. İsrail'in sahip olduğu kapsamlı hava savunmasına sahip değiller" dedi.

İsrail

İsrail, yüzlerce F-15, F-16 ve F-35 çok amaçlı jet savaş uçağına sahip, ABD tarafından tedarik edilen gelişmiş bir hava gücüne sahip. Bunlar geçen hafta sonu İran'a ait insansız hava araçlarının düşürülmesinde rol oynadı. Hava kuvvetleri uzun menzilli bombardıman uçaklarından yoksun ancak yeniden tasarlanmış Boeing 707'lerden oluşan daha küçük bir filo, savaş uçaklarının nokta atışı sortiler için İran'a ulaşmasını sağlayabilecek yakıt ikmal tankerleri olarak hizmet veriyor. İnsansız hava aracı teknolojisinde öncü olan İsrail, uzak mesafeli operasyonlar için yeterli olan 30 saatten fazla uçabilen pilotsuz Heron uçaklarına da sahip. Delilah gezinme mühimmatının tahmini menzili 250 km. Körfez'in çok altında, ancak hava kuvvetleri mühimmatlardan birini İran sınırına daha yakın bir yere göndererek açığı kapatabilir.

İsrail'in uzun menzilli karadan karaya füzeler geliştirdiğine inanılıyor ancak İsrail bunu ne doğruluyor ne de yalanlıyor. 2018 yılında dönemin Savunma Bakanı Avigdor Lieberman İsrail ordusunun yeni bir füze gücüne sahip olacağını duyurmuştu. Ordu bu planların şu anda ne durumda olduğunu açıklamadı. 1991'deki Körfez Savaşı'ndan sonra ABD'nin yardımıyla geliştirilen çok katmanlı bir hava savunma sistemi İsrail'e uzun menzilli İran insansız hava araçlarını ve füzelerini vurmak için birkaç ek seçenek sunuyor.

En yüksek irtifadaki sistem, uzaydaki balistik füzeleri engelleyen Arrow-3. Daha önceki bir model olan Arrow-2 ise daha alçak irtifalarda çalışıyor. Orta menzilli Davud Sapanı balistik füzelere ve seyir füzelerine karşı koyarken, kısa menzilli Demir Kubbe Gazze ve Lübnan'daki İran destekli savaşçılar tarafından kullanılan roket ve havan toplarıyla mücadele ediyor.

Londra'daki Kraliyet Birleşik Stratejik Enstitüsü'nde araştırma görevlisi olan Sidharth Kausha "İsrail'in hava savunması 13 Nisan saldırısı boyunca iyi bir performans gösterdi" dedi. Gelen hedeflerden bazılarının, özellikle de insansız hava araçlarının İsrail'e ulaşmadan müttefik uçaklar tarafından düşürüldüğünü kaydeden Kausha, "Bu da İsrail'in bazı tehdit türlerine maruz kalma derecesini sınırladı ve bir koalisyon yanıtının hazırlanmasını sağlamak için yeterli erken uyarı yapılmış gibi görünüyor, bu da sistemin daha az erken uyarı ile benzer bir saldırıya maruz kalması durumunda olabileceğinden daha iyi hazırlanmış olduğu anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.