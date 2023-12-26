İran, Rusya destekli AEB ile serbest ticaret anlaşması imzaladı

Rusya’nın St. Petersburg şehrinde düzenlenen Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısında taraflar, iki yıldan uzun süren müzakerelerin sonucunda ulaşılan kalıcı anlaşmayı onayladı.

Serbest ticaret anlaşması, 2019'dan bu yana yürürlükte olan geçici anlaşmanın yerini alacak.

İran'ın AEB ile dış ticaret hacmi, geçici anlaşmadan bir yıl sonra, 2020'de 1 milyar doları, 2021'de 2 milyar doları aşmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başkanlık yaptığı toplantıda AEB üyesi Belarus, Kazakistan, Rusya, Kırgızistan ve Ermenistan'ın temsilcileriyle birlikte İran adına anlaşmayı Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Abbas Aliabadi imzaladı.

"İran'ı büyük bir pazara ulaştırabilecek yeni bir adım"

İranlı bakan, kalıcı anlaşmayı, “ülkesini ekonomi alanında büyük bir pazara ulaştırabilecek yeni bir adım olarak” değerlendirdi.

İran'ın AEB ile tercihli ticaret anlaşması yaptığı dönemde ticari işlemlerin katlanarak arttığına dikkati çeken Aliabadi, "Bu anlaşma, rekabet avantajına sahip İran'ın ihtiyaçlarının karşılanması için iyi bir fırsat sunuyor. Elbette İran'ın çok yüksek kapasiteleri Avrasya ülkeleri için cazip olabilir ve sanayicilerimizin teknolojik ürünlerimize ihtiyaç duyan bir pazara ulaşması için çok iyi bir fırsattır." dedi.

Mısır için görüşmeler sürüyor

Putin, anlaşmanın imzalanmasından sonra yaptığı açıklamada AEB’nin üye ülkelerinin ekonomik kalkınmasına önemli katkı sağladığını bildirdi.

Rus lider, AEB’nin kısa bir süre sonra Mısır ile bu yönde bir anlaşma yapmak için hazırlandığını duyurdu.

AEB Sekreteryası ise Endonezya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile bu yönde bir anlaşma yapılması için görüşmelerin sürdüğünü bildirdi.

Putin, işbirliğinin artırılacağını duyurmuştu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Aralık'ta Moskova'da İranlı mevkidaşı İbrahim Reisi ile görüşmesini ardından yaptığı açıklamada, İran-AEB serbest ticaret anlaşması bölge ülkeleri arasında işbirliğini artıracağını savunmuştu.

Rusya ve İran arasındaki işbirliğinin çeşitli alanlarda geliştiğini belirten ve buna örnek olarak Kuzey-Güney demiryolu gibi büyük altyapı projeleri ile enerji işbirliğini örnek veren Putin, Moskova-Tahran arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yüzde 20 artarak yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığını belirtmişti.

Paşinyan da Avrasya zirvesinde

St. Petersburg'da düzenlenen Avrasya Yüksek Ekonomi Konseyi toplantısına Rusya ile ilişkilerinde Dağlık Karabağ sorunu yüzünden gerginlik yaşayan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da katıldı.